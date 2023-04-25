У ПАРЄ закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов

Голова ПАРЄ Тіні Кокс заявив, що допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі "суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора".

У Страсбурзі під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи організували громадські слухання щодо відсторонення спортсменів із росії та білорусі від участі в Олімпіаді, на яких закликали не допускати їх за будь-яких умов.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

"Асамблея відзначила, що Міжнародний олімпійський комітет і спортивний рух у цілому, змінюють позицію, яку вони займали з 24 лютого минулого року, і тепер надають перевагу ідеї надати можливість частині російських і білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях у той час, як інші держави продовжують рішуче заперечувати проти цього", – заявив у своєму вітальному слові голова ПАРЄ Тіні Кокс.

На його думку, не варто недооцінювати силу спорту, а допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора.

Раніше понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни росії і білорусі не були допущені до змагань як нейтральні особи.

Окремо до цих заяв долучилася Анн Ідальго, мер Парижа – міста, яке прийматиме літні Олімпійські ігри у 2024 році. Вона неодноразово заявляла про те, що російських і білоруських спортсменів не вітатимуть у Парижі, поки бомби і далі падають на Україну.

Представники МОК, які були присутні на слуханнях у Страсбурзі, на всі заяви членів ПАРЄ відповідали, що спорт не варто політизувати, і спортсменам треба надавати можливість виступати, незважаючи на їхнє громадянство.

"Зараз відбувається більше ніж 70 конфліктів у світі, і ніхто інший не звертається з вимогою виключити спортсменів опонента зі змагань. У нас є приклад Вірменії та Азербайджану, які ніколи не зверталися з такою вимогою. Тому ми маємо тримати діалог відкритим і будувати мости, якщо це можливо, бо це місія спорту – об’єднуватися у мирних змаганнях", – заявив Франческо Річчі Бітті, президент Асоціації Міжнародних літніх олімпійських федерацій.

Він також нагадав, що в кінці березня МОК ухвалив рекомендації допустити до змагань спортсменів із росії та білорусі в нейтральному статусі. Водночас Бітті заявив, що остаточне рішення досі не ухвалене, і МОК працює над цим питанням.