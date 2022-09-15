ПОЛІТИКА НОВИНИДержавне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через ДТП із Зеленським у ДБР відкрили кримінальне провадження
Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу
Фото з вільних джерел
Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій.
Нагадаємо, що цієї ночі прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський потрапив у ДТП. Главу держави оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.
Повідомлялося, що поліцейські документують та встановлюють обставини ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського.
Згодом матеріали щодо ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського передали до Державного бюро розслідувань.
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15 09 2022 15:38 МЕДІА
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