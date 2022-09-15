RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Через ДТП із Зеленським у ДБР відкрили кримінальне провадження

Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського.
Через ДТП із Зеленським у ДБР відкрили кримінальне провадження Фото з вільних джерел
Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
 
"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться в повідомленні.
 
Повідомляється, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій.
 
Нагадаємо, що цієї ночі прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський потрапив у ДТП. Главу держави оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.
 
Повідомлялося, що поліцейські документують та встановлюють обставини ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського.
 
Згодом матеріали щодо ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського передали до Державного бюро розслідувань.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2022 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Порожня імперія. Що станеться з росією після її поразки - The Daily Beast

Порожня імперія. Що станеться з росією після її поразки - The Daily Beast

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.