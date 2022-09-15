Через ДТП із Зеленським у ДБР відкрили кримінальне провадження Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського.

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Про це повідомляє ДБР, передає УНН. "Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. Нагадаємо, що цієї ночі прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський потрапив у ДТП . Главу держави оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Повідомлялося, що поліцейські документують та встановлюють обставини ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського. Згодом матеріали щодо ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського передали до Державного бюро розслідувань.

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