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Президент Зеленський потрапив у ДТП

Автомобіль з кортежу Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП. Аварія, в яку потрапив президент, сталася в одному з районів столиці, після його повернення зі сходу країни.
Президент Зеленський потрапив у ДТП Фото: з вільного доступу

Про це у четвер, 15 вересня, повідомив речник Президента Сергій Никифоров повідомив у своєму Facebook.

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці", - пояснив він.

Раніше повідомлялось, що Президент Зеленський відвідав деокупований Ізюм, де звернувся до кримчан.

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15 09 2022 07:22
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