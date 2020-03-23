Через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень

"Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію"

Міністерство соціальної політики ініціюватиме збільшення розміру субсидій за березень через карантин, який діє в Україні. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що всередньому підвищення становитиме близько 300 гривень.

Підвищенну компенсацію отримають близько 3 мільйонів домогосподарств в Україні, підкреслила міністерка під час свого брифінгу, передає 24 КАНАЛ.

Для підвищення субсидій тимчасово на 50% підвищать норми використання окремих комунальних послуг:

електроенергії;

природного газу для приготування їжі і підігріву води;

користування холодною і гарячою водою.

"Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію",– підкреслила Марина Лазебна.

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Міністерство соціальної політики також ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.

Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше.

Нагадаємо, що Державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.