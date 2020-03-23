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Через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень

"Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію"
Міністерство соціальної політики ініціюватиме збільшення розміру субсидій за березень через карантин, який діє в Україні. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що всередньому підвищення становитиме близько 300 гривень.
Через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень Фото: wallnews.info

Підвищенну компенсацію отримають близько 3 мільйонів домогосподарств в Україні, підкреслила міністерка під час свого брифінгу, передає 24 КАНАЛ.

Для підвищення субсидій тимчасово на 50% підвищать норми використання окремих комунальних послуг: 

  • електроенергії;
  • природного газу для приготування їжі і підігріву води;
  • користування холодною і гарячою водою.

"Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію",– підкреслила Марина Лазебна.

Як ще уряд планує підтримувати українців на карантині?

Міністерство соціальної політики також ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.

Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше. 

Нагадаємо, що Державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.

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23 03 2020 12:00
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