БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Ми знизили нашу облікову ставку на 50 базових пунктів до рівня 0,25%. Це позачергове рішення встановлює облікову ставку на її найнижчому рівні з метою підтримки канадської фінансової системи та економіки під час пандемії Covid-19", - повідомив голова Національного банку Канади Стівен Полоз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через коронавірус банк Канади вдруге знизив облікову ставку
Нацбанк Канади також запускає дві нові програми, покликані підтримати ліквідність ринку
Фото: ЕРА
Для підтримки економіки на фоні викликаної пандемією Covid-19 кризи, банк Канади знизив облікову ставку вдруге за місяць до рівня 0,25%.
Про це повідомляє "Укрінформ", зазначає "Економічна правда".
"Ми знизили нашу облікову ставку на 50 базових пунктів до рівня 0,25%. Це позачергове рішення встановлює облікову ставку на її найнижчому рівні з метою підтримки канадської фінансової системи та економіки під час пандемії Covid-19", - повідомив голова Національного банку Канади Стівен Полоз.
Він додав, що Нацбанк Канади також запускає дві нові програми, покликані підтримати ліквідність ринку.
Нагадаємо, що ФРС екстрено знизила базову ставку майже до нуля
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