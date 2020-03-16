ФРС екстрено знизила базову ставку майже до нуля
Федеральна резервна система США на позаплановому засіданні 15 березня екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що це зробили з метою захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу.
У ФРС розраховують зберегти ставку на цьому рівні "доти, поки вона не буде впевнена, що економіка пережила останні події".
"ФРС США готова використовувати повний спектр інструментів для підтримки припливу кредитів до домогосподарств та підприємств і тим самим сприяти досягненню максимальних цілей зайнятості та стабільності цін.
Для підтримки безперебійного функціонування ринків казначейських цінних паперів та іпотечних цінних паперів, протягом найближчих місяців ФРС збільшить свої запаси казначейських цінних паперів щонайменше на 500 млрд доларів, іпотечних облігацій - щонайменше на 200 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка витратить 1,5 трильйона доларів для посилення фінансових ринків
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