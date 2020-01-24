Через коронавірус у Китаї закрили вже 13 міст
Про це повідомляє Time,передає УКРІНФОРМ.
«Китай розширив обмеження для щонайменше 13 міст у п’ятницю через намагання стримати спалах смертельного вірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала внутрішньою надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.
Уряд обмежив транспортне сполучення у провінції Хубей, заборонив перебування в багатолюдних місцях.
Як інформує АР, у місті Ухань почали будувати лікарню на тисячу місць, яка займатиметься лікуванням хворих на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.
Госпіталь буде споруджений на ділянці площею 25 тис. квадратних метрів. Планується, що він буде готовий 3 лютого, повідомили муніципальні органи влади.
Нагадаємо, що влада китайського міста Хуанганга закликала мешканців не залишати межі населеного пункту у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу у сусідньому Ухані.
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