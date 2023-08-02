Через можливу аварію на ЗАЕС можуть постраждати п'ять країн Європи – Bild

За словами австрійського атомника, територія може настільки забруднитися цезієм, що буде необхідно створити там зону відчуження, як у Чорнобилі.

Можлива катастрофа на Запорізькій АЕС найбільше загрожує п'ятьом країнам Європи.

Про це повідомляє міжнародна організація "Лікарі світу за запобігання ядерній війні" (IPPNW), передає Bild російською.

На пресконференції у Відні вони представили наукову модель того, як вибух Запорізької АЕС може вплинути на Землю. Обчислення провів австрійський атомник Ніколаус Мюльнер із Віденського університету природних ресурсів.

За його підрахунками, територія радіусом 20-30 км навколо АЕС буде настільки забруднена цезієм, що потрібно буде створити там зону відчуження, як у Чорнобилі.

З ймовірністю 1-3% вибух може загрожувати також Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, 25 липня у МАГАТЕ підтвердили, що на території ЗАЕС є протипіхотні міни. Вони розташовані у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар'єрами майданчика.