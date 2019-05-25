Через негоду 69 населених пунктів у п'яти областях залишилися без електрики

На Закарпатті та в Івано-Франківській області досі залишаються підтопленими десятки домогосподарств

У ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів.

"У Житомирській області без світла Залишилося 44 населених пункти, в Київській області - 11, в Черкаській - 4, в Сумській - 5, в Кіровоградській - 5", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в результаті шквальних вітрів, дощів і гроз спрацювала система захисту ліній електропередач, що призвело до знеструмлення.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, повідомили рятувальники.

На Закарпатті та в Івано-Франківській області досі не ліквідували наслідки сильних дощів 20-23 травня.

Так, в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 27 домогосподарств у 5 населених пунктах області. У Закарпатській області досі підтоплено 153 домогосподарства, 492 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.

Нагадаємо, що на Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району 20 травня пронісся смерч.