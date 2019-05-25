Через негоду 69 населених пунктів у п'яти областях залишилися без електрики
"У Житомирській області без світла Залишилося 44 населених пункти, в Київській області - 11, в Черкаській - 4, в Сумській - 5, в Кіровоградській - 5", - повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в результаті шквальних вітрів, дощів і гроз спрацювала система захисту ліній електропередач, що призвело до знеструмлення.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, повідомили рятувальники.
На Закарпатті та в Івано-Франківській області досі не ліквідували наслідки сильних дощів 20-23 травня.
Так, в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 27 домогосподарств у 5 населених пунктах області. У Закарпатській області досі підтоплено 153 домогосподарства, 492 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.
Нагадаємо, що на Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району 20 травня пронісся смерч.
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