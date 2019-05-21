На Буковині пронісся смерч: зривав дахи й виривав дерева, - ВІДЕО

Негода позривала дахи з будинків, дерева вирвало з корінням, повалило електроопори

На Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району 20 травня пронісся смерч.

Відео незвичного для України природного явища очевидці виклали в Instagram-спільноті kamenka_city. На відео чути голоси очевидців, які стверджують, що внаслідок буревію були вирвані дерева з корінням.

Народний депутут із Буковини Григорій Тіміш виклав у Facebook фото наслідків негоди, що вирувала в понеділок, та написав про загрозу підтоплення сіл Новоселицького району.

"Західні регіони України потерпають від негоди – затоплені міста і села, річки виходять з берегів, посіви, городи в воді, світла немає в багатьох населених пунктах", – зазначив він.

"Села Прутської зони Новоселицького району під загрозою підтоплення! В межах села Великого Кучурова річка Дерелуй вийшла з берегів і наробила багато лиха", – написав Тіміш.

За його словами, ввечері 20 травня над населеними пунктами Кам'янка, Сучевени, Купка Глибоцького району "пронісся справжній смерч, якій позривав дахи будинків".

"Градом побиті посіви, повалені дерева! Багато знеструмлено населених пунктів! Людям потрібна допомога!", – заявив нардеп.

На його думку. "уряд як ніколи має працювати саме зараз", бо потрібне "оперативне керівництво і втручання". Тіміш попросив обласну владу Чернівецької області діяти.

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