На Ямайку обрушився ураган "Мелісса"
29 жовтня 2025, 09:09
Скриншот з відео Associated Press
Його вважають найсильнішим за всю історію острова.
Узбережжя Ямайки досяг ураган "Мелісса", який вважають найсильнішим із 1851 року, відколи ведуть спостереження за маршрутами атлантичних тропічних циклонів.
Про це пише Reuters.
За даними Національного центру ураганів (NHC) США, максимальна швидкість вітру урагану, коли він досяг Ямайки, становила 260 км/год. Вітер зривав дахи з будівель та ламав дерева. Повідомлялося також про зсув ґрунту.
За словами чиновників, станом на 16:00 за місцевим часом близько 540 000 споживачів, або 77%, залишилася без електроенергії. Майже 15 000 людей ховалися в укриттях.
Шторм обрушився на південний захід Ямайки поблизу міста Нью-Хоуп і пройшов островом до округу Сент-Анн на півночі. Далі ураган попрямував на Кубу.
Спершу NHC відніс "Меліссу" до штормів п’ятої категорії. Це найвища категорія для ураганів, швидкість вітрів яких перевищує 252 км/год. Однак пізніше рейтинг знизили до четвертої категорії. Ризик смерті або травм унаслідок таких ураганів все ще вважається дуже високим.
Reuters зазначає, що ураган може мати глибокі економічні наслідки для Ямайки, яка залежить від туристичної галузі та сільського господарства. Так, за даними міністерства туризму країни, лише у 2024 році туристи принесли Ямайці 4,3 мільярда доларів доходу.
Напередодні американська медіакомпанія AccuWeather назвала "Меліссу" третім за потужністю ураганом у Карибському басейні, який коли-небудь спостерігався. Його перевершують лише "Вільма", яка вирувала у 2005-му, Гілберт, який вдарив по регіону у 1988 році.
Дослідник ураганів з Університету штату Колорадо Філіп Клоцбах зазначив, що "Мелісса" також є найсильнішим атлантичним ураганом, що досяг суші з часів урагану "Доріан", який обрушився на острів Абако на Багамах у 2019 році зі швидкістю вітру 295 км/год.
Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що різні органи ООН готуються надіслати до Карибського регіону гуманітарну допомогу. Про свою готовність допомогти також оголосили Канада та Китай.