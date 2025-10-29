На Ямайку обрушився ураган "Мелісса"

Його вважають найсильнішим за всю історію острова.

Узбережжя Ямайки досяг ураган "Мелісса", який вважають найсильнішим із 1851 року, відколи ведуть спостереження за маршрутами атлантичних тропічних циклонів.

За даними Національного центру ураганів (NHC) США, максимальна швидкість вітру урагану, коли він досяг Ямайки, становила 260 км/год. Вітер зривав дахи з будівель та ламав дерева. Повідомлялося також про зсув ґрунту.

За словами чиновників, станом на 16:00 за місцевим часом близько 540 000 споживачів, або 77%, залишилася без електроенергії. Майже 15 000 людей ховалися в укриттях.

Шторм обрушився на південний захід Ямайки поблизу міста Нью-Хоуп і пройшов островом до округу Сент-Анн на півночі. Далі ураган попрямував на Кубу.