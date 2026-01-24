Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США майже 10 тисяч рейсів скасовано через потужний зимовий шторм

24 січня 2026, 20:15
Фото: volynpost.com
Близько 140 мільйонів людей, або понад 40% населення США, опинилися під попередженням про негоду: від Нью-Мексико до Нової Англії.
Майже 10 тисяч авіарейсів по всій території США, запланованих на виліт упродовж вихідних, було скасовано через потужний шторм, який, за прогнозами, завдасть значних руйнувань у більшості регіонів країни, може спричинити багатоденні відключення електроенергії та паралізувати основні автошляхи.
 
Про це пише АР. 
 
Близько 140 мільйонів людей, або понад 40% населення США, опинилися під попередженням про негоду: від Нью-Мексико до Нової Англії. Національна метеорологічна служба прогнозує масштабні снігопади та ожеледицю від східного Техасу до Північної Кароліни.
 
Синоптики попереджають, що завдані збитки, особливо в районах, уражених льодом, можуть бути співмірними з наслідками урагану.
 
 Уже зафіксовано понад 95 тисяч відключень електроенергії, найбільше – в Техасі та Вірджинії.
 
Через ожеледицю і сильні морози школи та університети в багатьох штатах закриваються, церкви переходять в онлайн-формат, а масові заходи й паради скасовують або переносять. Температури з урахуванням вітру в окремих регіонах опускаються до мінус 40 °C, що створює ризик швидких обморожень. 
 
Федеральна влада та штати оголосили надзвичайні заходи, привели в готовність рятувальні команди та заздалегідь розмістили запаси їжі, ковдр і генераторів. 
 
Президент США заявив про повну готовність до реагування на наслідки стихії. Влада попереджає, що навіть після проходження шторму відновлення електропостачання та інфраструктури може зайняти тривалий час.

 

