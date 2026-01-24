У США майже 10 тисяч рейсів скасовано через потужний зимовий шторм

Майже 10 тисяч авіарейсів по всій території США, запланованих на виліт упродовж вихідних, було скасовано через потужний шторм, який, за прогнозами, завдасть значних руйнувань у більшості регіонів країни, може спричинити багатоденні відключення електроенергії та паралізувати основні автошляхи.

Близько 140 мільйонів людей, або понад 40% населення США, опинилися під попередженням про негоду: від Нью-Мексико до Нової Англії. Національна метеорологічна служба прогнозує масштабні снігопади та ожеледицю від східного Техасу до Північної Кароліни.

Синоптики попереджають, що завдані збитки, особливо в районах, уражених льодом, можуть бути співмірними з наслідками урагану.

Уже зафіксовано понад 95 тисяч відключень електроенергії, найбільше – в Техасі та Вірджинії.

Через ожеледицю і сильні морози школи та університети в багатьох штатах закриваються, церкви переходять в онлайн-формат, а масові заходи й паради скасовують або переносять. Температури з урахуванням вітру в окремих регіонах опускаються до мінус 40 °C, що створює ризик швидких обморожень.

Федеральна влада та штати оголосили надзвичайні заходи, привели в готовність рятувальні команди та заздалегідь розмістили запаси їжі, ковдр і генераторів.

Президент США заявив про повну готовність до реагування на наслідки стихії. Влада попереджає, що навіть після проходження шторму відновлення електропостачання та інфраструктури може зайняти тривалий час.