Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США через негоду загинуло щонайменше 50 людей

28 січня 2026, 08:55
У США через негоду загинуло щонайменше 50 людей
Нова хвиля холодів попереду.
Щонайменше 50 людей загинуло через шторм, який вирує у Сполучених Штатах.
 
Про це поінформувало The Associated Press.
 
У штаті Техас троє братів померли після падіння у крижаний ставок. У Нью-Йорку 10 людей виявили мертвими надворі на холоді. У Массачусетсі й Огайо двоє людей загинули внаслідок інцидентів зі снігоочисною технікою. Двоє підлітків смертельно травмувалися під час катання на санках в Арканзасі й Техасі. 
 
Одного чоловіка виявили мертвим у власному будинку поблизу Індіанаполіса – помешкання залишилося без опалення.Про загиблих також повідомляли в Теннессі, Луїзіані, Міссісіпі, Канзасі й Південній Кароліні.
 
Сотні тисяч абонентів від півночі Луїзіани до Теннессі залишилися без електроенергії через негоду. У Міссісіпі Національна гвардія доправляє літаками воду, ковдри й паливо до найбільш постраждалих громад.
 
Як повідомляло ABS News, у Бостоні висота снігового покриву перевищила 41 сантиметр. У Центральному парку Нью-Йорка випало понад 28 сантиметрів снігу – це найбільший снігопад у місті з 2022 року.
 
Очікують, що в п'ятницю й суботу арктичні холоди над східною половиною США посиляться, пише AP. Національна метеорологічна служба повідомила, що цими вихідними на східне узбережжя може налетіти ще одна зимова буря, а на півдні – аж до Флориди – прогнозують нові рекордні мінімуми температури.
 
Губернатор Кентуккі Енді Бешир попередив, що температура може стати настільки холодною, що лише 10 хвилин надворі "можуть призвести до обмороження або переохолодження".

 

СШАнегода

Останні матеріали

Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється