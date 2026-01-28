У США через негоду загинуло щонайменше 50 людей

Щонайменше 50 людей загинуло через шторм, який вирує у Сполучених Штатах.

У штаті Техас троє братів померли після падіння у крижаний ставок. У Нью-Йорку 10 людей виявили мертвими надворі на холоді. У Массачусетсі й Огайо двоє людей загинули внаслідок інцидентів зі снігоочисною технікою. Двоє підлітків смертельно травмувалися під час катання на санках в Арканзасі й Техасі.

Одного чоловіка виявили мертвим у власному будинку поблизу Індіанаполіса – помешкання залишилося без опалення.Про загиблих також повідомляли в Теннессі, Луїзіані, Міссісіпі, Канзасі й Південній Кароліні.

Сотні тисяч абонентів від півночі Луїзіани до Теннессі залишилися без електроенергії через негоду. У Міссісіпі Національна гвардія доправляє літаками воду, ковдри й паливо до найбільш постраждалих громад.

Як повідомляло ABS News, у Бостоні висота снігового покриву перевищила 41 сантиметр. У Центральному парку Нью-Йорка випало понад 28 сантиметрів снігу – це найбільший снігопад у місті з 2022 року.

Очікують, що в п'ятницю й суботу арктичні холоди над східною половиною США посиляться, пише AP. Національна метеорологічна служба повідомила, що цими вихідними на східне узбережжя може налетіти ще одна зимова буря, а на півдні – аж до Флориди – прогнозують нові рекордні мінімуми температури.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир попередив, що температура може стати настільки холодною, що лише 10 хвилин надворі "можуть призвести до обмороження або переохолодження".