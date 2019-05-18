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На Житомирщині смерч за лічені хвилини "зніс" 100 га лісу, - ВІДЕО

Загибель такої кількості дерев може бути оцінена як надзвичайна ситуація місцевого масштабу
Ураган-смерч, що пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю Житомирської області, нещадно понівечив ліс.
На Житомирщині смерч за лічені хвилини "зніс" 100 га лісу, - ВІДЕО Фото: соцмережі

Понад 100 гектарів лісу "знесло" за лічені хвилини, повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За повідомленнями інженерів лісового господарства Городницького та Новоград-Волинського лісгоспів, стихія "зуміла" знищити різновікові листяні та хвойні насадження та розрити теплиці з вирощування посадкового матеріалу.

За класифікатором ознак надзвичайних ситуацій, загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

Заступник голови Спілки лісівників Житомирщини Віра Долгих з посиланням на місцевих жителів повідомила, що вихор, схожий на смертельне торнадо, рухався з боку Ємільчинського району. Там він пошкодив садиби місцевих жителів, а дійшовши до лісу, понівечив і його.

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18 05 2019 11:35
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