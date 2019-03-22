Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Чернігові ураган виривав з корінням дерева і зносив дахи

Також є і травмовані люди
У п'ятницю, 22 березня, у Чернігові пройшов сильний буревій із градом.
У Чернігові ураган виривав з корінням дерева і зносив дахи Фото: facebook/UA:Новини

Сильний вітер повалив дерева, рекламні біг-борди, а також повністю зірвав і зруйнував дах магазину будівельних матеріалів, повідомляє LB.ua.

Зазначається, що шматки руберойду з даху падали на припарковані машини та на проїжджу частину.  

Як розповів "UA Чернігів" прес-офіцер управління патрульної поліції області Віталій Копистко, за день правоохоронцям надійшло сім викликів з приводу негоди.


Фото: facebook/UA:Новини


Фото: facebook/UA:Новини

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій оцінюють наслідки негоди й зазначають, що крім пошкоджених будівель також є і травмовані люди.

За інформацією облгідрометцентру, швидкість вітру в Чернігові становила від 15 до 20 метрів за секунду. Така сама погода очікується і завтра.  

Нагадаємо, що штормовий вітер промчався 11 березня по деяких районах Одеси й області, здіймаючи куряву на автомагістралях і ламаючи дерева та рекламні щити.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2019 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.