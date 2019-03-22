У Чернігові ураган виривав з корінням дерева і зносив дахи
Сильний вітер повалив дерева, рекламні біг-борди, а також повністю зірвав і зруйнував дах магазину будівельних матеріалів, повідомляє LB.ua.
Зазначається, що шматки руберойду з даху падали на припарковані машини та на проїжджу частину.
Як розповів "UA Чернігів" прес-офіцер управління патрульної поліції області Віталій Копистко, за день правоохоронцям надійшло сім викликів з приводу негоди.
Фото: facebook/UA:Новини
Фото: facebook/UA:Новини
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій оцінюють наслідки негоди й зазначають, що крім пошкоджених будівель також є і травмовані люди.
За інформацією облгідрометцентру, швидкість вітру в Чернігові становила від 15 до 20 метрів за секунду. Така сама погода очікується і завтра.
Нагадаємо, що штормовий вітер промчався 11 березня по деяких районах Одеси й області, здіймаючи куряву на автомагістралях і ламаючи дерева та рекламні щити.
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