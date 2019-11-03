Одещину накрила пилова буря, - ВІДЕО

На проспекті Академіка Глушка, 17а стався обвал стіни ресторану, власник якого здійснює реконструкцію будівлі.

Штормовий вітер промчався 11 березня по деяких районах Одеси й області, здіймаючи куряву на автомагістралях і ламаючи дерева та рекламні щити.

Лише дивом уникли серйозних травмувань кілька перехожих на проспекті Небесної Сотні, аовідомляє "Укрінформ".

"Унаслідок сильних поривів вітру в деяких районах ламалися стовбури дерев і падали гілки, що загрожувало травмуваннями перехожих. А на проспекті Академіка Глушка, 17а стався обвал стіни ресторану, власник якого здійснює реконструкцію будівлі. Факт обвалення дає нам підстави провести позапланову перевірку щодо правильності виконання проекту", - зазначив керівник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв.

За даними працівників "Міськзелентресту", найбільше постраждали від штормового вітру дерева на вулицях Костанді, Пішонівській, Парковій, Профспілковій та Кордонній.

Ледве уникли травмувань унаслідок падіння дерева двоє дітей на проспекті Небесної Сотні. Як розповіли очевидці, буря налетіла, коли чоловік з двома дітьми був під деревом, стовбур якого не витримав натиску стихії і зламався. Дітей одесит устиг вихопити з-під падаючого дерева, а сам зазнав травмувань - перелом ноги і закритий перелом плеча.

Стало також відомо, що в селі Сухолужжя Білгород-Дністровського району порив штормового вітру зірвав дах з будівлі Будинку культури, а також пошкодив електроопори.

Надвечір стихія вгамувалась.

Додамо, що на Буковині негода заблокувала міжнародну трасу.