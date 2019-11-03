На Буковині негода заблокувала міжнародну трасу, - ФОТО
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, інформує "Укрінформ".
"У селі Тереблече, неподалік пункту пропуску "Порубне" обірвано високовольтні лінії. Вони впали на проїжджу частину, тому рух міжнародною трасою перекрили", - розповіли правоохоронці.
Об'їхати цю ділянку дороги на кордоні з Румунією наразі неможливо.
Фото: Патрульна поліція Чернівецької області
На місце події викликали аварійні служби.
Фото: Патрульна поліція Чернівецької області
Нагадаємо, що внаслідок шквалистого вітру залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 19 н.п., Київська – 12 н.п., Житомирська – 12 н.п., Луганська – 3 н.п., Чернівецька – 1 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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