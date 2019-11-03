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На Буковині негода заблокувала міжнародну трасу, - ФОТО

Об'їхати цю ділянку дороги на кордоні з Румунією наразі неможливо
У Чернівецькій області через сильний вітер на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" впали проводи високовольтної лінії. Через це рух міжнародною трасою перекрили.
На Буковині негода заблокувала міжнародну трасу, - ФОТО Фото: Патрульна поліція Чернівецької область

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, інформує "Укрінформ".

"У селі Тереблече, неподалік пункту пропуску "Порубне" обірвано високовольтні лінії. Вони впали на проїжджу частину, тому рух міжнародною трасою перекрили", - розповіли правоохоронці.

Об'їхати цю ділянку дороги на кордоні з Румунією наразі неможливо.


Фото: Патрульна поліція Чернівецької області

На місце події викликали аварійні служби.


Фото: Патрульна поліція Чернівецької області

Нагадаємо, що внаслідок шквалистого вітру залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 19 н.п., Київська – 12 н.п., Житомирська – 12 н.п., Луганська – 3 н.п., Чернівецька – 1 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

 

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11 03 2019 11:28
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