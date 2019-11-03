На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні
По Україні в понеділок пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Крім того, вночі на високогір’ї Карпат значний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
У зв’язку зі снігопадом та хуртовиною на високогір'ї східної частини Закарпатської і у горах Івано-Франківської областей – висока сніголавинна небезпека (IV рівень); у західних та центральних районах Закарпаття – значна сніголавинна небезпека (III рівень).
За даними ДСНС, внаслідок падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина (2008 р.н.).
В Одесі сталося руйнування частини стіни новобудови, в результаті чого травмована 1 особа (1935 р.н.).
В с. Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області впала металева водонапірна вежа, яку лише будують.
Станом на 7 ранку 11 березня залишаються пошкодженими через пориви вітру дахи 75 будівель житлової та соціальної сфери у 5 областях (було пошкоджено 108, відновлено 33). У Львівській області – 66 (було пошкоджено 99, відновлено 33), Івано-Франківській – 4, Тернопільській – 2, Вінницькій – 2, Одеській – 1.
За попередню добу підрозділи ДСНС прибрали понад 100 повалених дерев.
Унаслідок шквалистого вітру залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 19 н.п., Київська – 12 н.п., Житомирська – 12 н.п., Луганська – 3 н.п., Чернівецька – 1 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Для ліквідації наслідків негоди залучено 420 осіб та 114 одиниці техніки. Місцеві органи влади вживають заходи з надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, що кількість знайдених жертв на південному сході штату Алабама, де вирував потужний торнадо зросла до 23 осіб.
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