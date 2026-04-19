У Чернігові посеред вулиці сталася стрілянина
19 квітня 2026, 19:45
Фото: Національна поліція України
У Чернігові поблизу готельного комплексу "Градецький" стався інцидент зі зброєю. Поліція вилучила у чоловіка стартовий пістолет, постраждалих немає.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.
Одразу після інциденту в місцевих пабліках почала ширитися інформація про стрілянину по людях та наявність трьох поранених. Зокрема, повідомлялося про загрозу для дітей. Проте під час перевірки правоохоронці з'ясували, що ці дані не відповідають дійсності.
"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується. Постраждалих немає", – повідомили в поліції.
На місці події працють слідчо-оперативні групи. Як пізніше встановили правоохоронці, двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря.
Патрульні та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, оперативно затримали 23-річного молодика. Зброю у порушника вилучили. За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Наразі готується повідомлення про підозру, а затриманому загрожує відповідальність згідно із законом.