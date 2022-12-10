Через нічні атаки росіян в Одесі вимкнули світло у всіх споживачів
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
За інформацією енергетиків, через нові ворожі удари ситуація з електропостачанням в області та самій Одесі складна.
"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури", - повідомили енергетики.
Крім того, по населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.
Сьогодні вночі сталася чергова атака росіян на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Ворог застосував іранські дрони. Внаслідок ударів було зруйновано одразу кілька об’єктів.
Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, внаслідок удару постраждала не тільки енергетика, але й житлові будинки. Ворожі дрони завдали серйозної шкоди, тому майже по всій області немає світла.
Раніше повідомлялось, що атаки росії пошкодили в Україні 350 газових об'єктів.