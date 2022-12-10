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Через нічні атаки росіян в Одесі вимкнули світло у всіх споживачів

10 грудня 2022, 11:06
Через нічні атаки росіян в Одесі вимкнули світло у всіх споживачів
Фото: з вільних джерел
В Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною тому стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами ворожих дронів цієї ночі.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

За інформацією енергетиків, через нові ворожі удари ситуація з електропостачанням в області та самій Одесі складна.

"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури", - повідомили енергетики.

Крім того, по населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.

Сьогодні вночі сталася чергова атака росіян на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Ворог застосував іранські дрони. Внаслідок ударів було зруйновано одразу кілька об’єктів.

Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, внаслідок удару постраждала не тільки енергетика, але й житлові будинки. Ворожі дрони завдали серйозної шкоди, тому майже по всій області немає світла.

Раніше повідомлялось, що атаки росії пошкодили в Україні 350 газових об'єктів.

енергетикаОДЕССАобстріли

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