Через обвал стіни дитячого садка у Львові загинув чоловік

У Львові через обвал стіни у дитячому садку загинув будівельник.

Інцидент трапився у дитячому садку номер 92, що у Львові на вулиці Йосипа Сліпого, 11, повідомляє "Громадське".

"У ході проведення протиаварійних робіт на працівника зсунувся бетонний блок. На місце події оперативно було викликано підрозділи ДСНС та швидку медичну допомогу. Втім, врятувати робітника не вдалося", - повідомили у міській раді.

Начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик розповіла, що стіна перебувала у поганому стані.

"Була створена комісія, яка визнала стінку аварійною. І нами було підготовлено документи на міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було прийнято рішення виділити кошти із резервного форду бюджету міста Львова для того, щоби ліквідувати аварійну ситуацію. Відповідно була визначена компанія для проведення протиаварійних робіт", - повідомила Зоряна Довганик.

Вона також зазначила, що зі слів завідувачки садочку, фірма підійшла до робіт відповідально, «загородила повністю, щоб не було доступу дітям та стороннім особам до стінки, та почали ремонті роботи».

Правоохоронці з'ясовують причини трагедії.

Нагадаємо, що у Лисичанську на вул. Гора Попова, 15 сталося руйнування житлового будинку. В результаті пригоди жителів евакуювали, ніхто не постраждав.