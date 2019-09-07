У Лисичанську сталося руйнування житлового будинку, - ФОТО, - ОНОВЛЕНО
"Сьогодні о 4:04 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Гора Попова, 15 в м.Лисичанськ можливе руйнування житлового будинку", - повідомляє пресцентр МВС.
На місце події відразу ж прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №9 в Луганській області. Рятувальниками було встановлено, що в одному крилі будівлі міжповерхове перекриття дало осадку.
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
На момент прибуття бійців ДСНС мешканців будинку евакуювали, постраждалих і загиблих немає.
На цей момент рятувальники розгортають містечко життєзабезпечення для тимчасового притулку жителів, поки приймається рішення про їх розселення. Також організовано чергування медичного персоналу і психологів, розгорнута польова кухня для харчування в разі потреби.
Оновлення
Станом на 13 годину дня, поруч з аварійним будинком розгорнуто наметове містечко - два військові намети і пункт харчування. Для мешканців будинку створили умови тимчасового перебування, тут чергують близько 30 представників влади, включаючи медиків і психологів, і 6 одиниць техніки. Місцева влада вирішує питання про розселення людей.
Серед евакуйованих - 22 дітей.
Місцеві видання повідомляють, що будинок побудований в 1944 році, визнаний аварійним ще у 2012 році. Зараз руйнування загрожує одному крилу будівлі.
Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
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