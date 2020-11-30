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Через пандемію інвестиції в нафтовий сектор знизилися на 30% - ОПЕК

На переконання генсека ОПЕК, нафтова промисловість потребує загалом близько 12,6 трлн. дол.
Пандемія коронавірусу спричинила 30-відсоткове зниження інвестицій у нафтовий сектор у нинішньому році.
Через пандемію інвестиції в нафтовий сектор знизилися на 30% - ОПЕК Фото: з відкритих джерел

Про це заявив генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мухаммед Баркіндо перед засіданням Конференції ОПЕК у понеділок, передає кореспондент "Укрінформу".

"У цьому році інвестиції скоротилися на 30 відсотків, навіть більше, ніж під час падіння у 2014-2016 роках, від якого нафтова промисловість все ще відновлювалась, коли ударив COVID-19", - сказав Баркіндо.

На переконання генсека ОПЕК, нафтова промисловість потребує загалом близько 12,6 трлн. дол. США інвестицій "з метою зменшення волатильності та уникнення можливої енергетичної кризи у майбутньому".

Він також вказав на чергову хвилю пандемії COVID-19, яка "знову закриває країни та регіони". "Ми все ще знаходимося в епіцентрі цієї катастрофи", - заявив генсек ОПЕК, закликаючи до спільного реагування на пов’язані з пандемією виклики у нафтовому секторі.

У понеділок, 30 листопада, у форматі відеоконференції відбудеться 180-та зустріч Конференції ОПЕК, а наступного дня, 1 грудня , пройде 12-та міністерська зустрічі у форматі ОПЕК+. Під час цих засідань країни-експортери нафти обговорять реалізацію попередніх домовленостей щодо скорочення нафтовидобутку, а також приймуть рішення щодо того, на якому рівні буде видобуток нафти з січня 2021 року.

Нагадаємо, що напередодні нафта зросла до рекордних з березня цін

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30 11 2020 13:21
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