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Нафта зросла до рекордних з березня цін

46,34 долара за барель
Ціни за барель нафти перетнули позначку в 46 доларів та продовжують зростати через третю потенційно ефективну вакцину від COVID-19.
Нафта зросла до рекордних з березня цін Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правдв" з посиланням на Reuters.

Інвестори мають сподівання на зростання попиту на нафту наступного року з появою нових вакцин від COVID-19.

23 листопада з’явилась інформація, що розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca ін’єкція може мати ефективність до 90%. Це вже третя ефективна вакцина від вірусу.

Засоби, створені попередніми виробниками, Pfizer/BioNTech та Moderna мають ефективність до 95%.

Оптимізм на ринках змусив ціни на нафту Brent зрости на 0,7% до 46,34 долара за барель - найвищої позначки з 6 березня. WTI нафта також встановилась на найвищих з березня рівнях - 43,4 долара за барель. 

Через активізацію боротьби з коронавірусом інвестори бачать зростання попиту на нафту неминучим.

Оптимізму додає і передача влади новообраному президенту США Джо Байдену. Його політику в міжнародній співпраці експерти оцінюють як більш відкриту та дружню, що підсилює очікуваний попит на нафту у 2021 році. 

Нагадаємо, що раніше Ціни на нафту упали на понад 3% на тлі розширення локдаунів у Європі

 
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24 11 2020 12:59
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