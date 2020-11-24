Нафта зросла до рекордних з березня цін
Про це повідомляє "Економічна правдв" з посиланням на Reuters.
Інвестори мають сподівання на зростання попиту на нафту наступного року з появою нових вакцин від COVID-19.
23 листопада з’явилась інформація, що розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca ін’єкція може мати ефективність до 90%. Це вже третя ефективна вакцина від вірусу.
Засоби, створені попередніми виробниками, Pfizer/BioNTech та Moderna мають ефективність до 95%.
Оптимізм на ринках змусив ціни на нафту Brent зрости на 0,7% до 46,34 долара за барель - найвищої позначки з 6 березня. WTI нафта також встановилась на найвищих з березня рівнях - 43,4 долара за барель.
Через активізацію боротьби з коронавірусом інвестори бачать зростання попиту на нафту неминучим.
Оптимізму додає і передача влади новообраному президенту США Джо Байдену. Його політику в міжнародній співпраці експерти оцінюють як більш відкриту та дружню, що підсилює очікуваний попит на нафту у 2021 році.
Нагадаємо, що раніше Ціни на нафту упали на понад 3% на тлі розширення локдаунів у Європі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам