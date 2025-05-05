Через парад у москві глушать мобільний інтернет та зв’язок по всій рф

Превентивні заходи можуть тривати до 9 травня включно.

Сьогодні, 5 травня, у росії відбувається репетиція параду, який відбудеться 9 травня.

Про це пишуть росЗМІ.

Мешканці столиці рф до 9 травня залишаться без інтернету., але проблеми відчуються по всій країні.

Уряд приглушує зв’язок заради "безпеки" параду, тому масштабні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом вже були зафіксовані 5 травня — під час репетиції параду.

Проблеми зі зв’язком в понеділокр спостерігалися у всіх мобільних операторів.

Росіяни звертають увагу на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету операторів Т2, МТС і "Білайн".

Крім того, москвичі скаржаться на проблеми в Telegram. Месенджер погано працює на телефонах, зокрема, не приходять сповіщення.

Проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. У понеділок в пф відбувається репетиція параду, який відбудеться 9 травня.

"Можливі обмеження доступу до інтернету у зв’язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проводяться", - поясню ярд рф.

Також осква буде без інтернету 9 травня, у день проведення параду. Влада рф радить використовувати Wi-Fi.

Також стало відомо, що китайський лідер приїде до росії на парад.