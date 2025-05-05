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Через парад у москві глушать мобільний інтернет та зв’язок по всій рф

05 травня 2025, 15:29
Через парад у москві глушать мобільний інтернет та зв’язок по всій рф
Фото: EPA
Превентивні заходи можуть тривати до 9 травня включно.

Сьогодні, 5 травня, у росії відбувається репетиція параду, який відбудеться 9 травня. 

Про це пишуть росЗМІ.

Мешканці столиці рф до 9 травня залишаться без інтернету., але проблеми відчуються по всій країні.  

Уряд приглушує зв’язок заради "безпеки" параду, тому масштабні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом вже були зафіксовані 5 травня — під час репетиції параду. 

Проблеми зі зв’язком в понеділокр спостерігалися у всіх мобільних операторів. 

Росіяни звертають увагу на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету операторів Т2, МТС і "Білайн". 

Крім того, москвичі скаржаться на проблеми в Telegram. Месенджер погано працює на телефонах, зокрема, не приходять сповіщення.

Проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. У понеділок в пф відбувається репетиція параду, який відбудеться 9 травня. 

"Можливі обмеження доступу до інтернету у зв’язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проводяться", - поясню ярд рф.  

Також  осква буде без інтернету 9 травня, у день проведення параду. Влада рф радить використовувати Wi-Fi. 

Також стало відомо, що китайський лідер приїде до росії на парад.

 

Росіяпарад

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