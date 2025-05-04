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ПОЛІТИКА

Китайський лідер приїде до росії на парад

04 травня 2025, 15:54
Китайський лідер приїде до росії на парад
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Китайський лідер та російський диктатор можуть підписати низку двосторонніх угод.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає росію з чотириденним візитом із 7 по 10 травня, щоб взяти участь в урочистостях у москві, присвячених 80-й річниці завершення Другої світової війни, заявило в неділю, 4 травня, Міністерство закордонних справ Китаю.

Про це повідомляє Kyodo.

Сі “візьме участь у стратегічній комунікації” з російським диктатором Владіміром Путіним стосовно розвитку двосторонніх зв'язків, а також основних міжнародних і регіональних питань, додали в Пекіні. За даними росЗМІ, Сі та путін підпишуть низку двосторонніх угод.

Лідер Китаю та російський диктатор домовилися “спільно пам'ятати історію і захищати досягнення перемоги у Другій світовій війні, післявоєнний міжнародний порядок, міжнародну справедливість і правосуддя”, йдеться в заяві Пекіна.

У 2024 році путін та Сі тричі зустрічалися особисто.

За даними ЗМІ, загалом 9 травня на параді в москві очікують представників з 20 країн, зокрема, низку лідерів, серед яких президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, лідер Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Куби Мігель Діас-Канель та президент Сербії Александар Вучич. Вучич, однак, днями повідомив про раптове "погіршення стану здоров'я" під час візиту до США — тому виникли припущення, що він може не поїхати на парад до Путіна. 

Прем'єр Індії Нарендра Моді відхилив запрошення взяти участь в урочистостях у москві 9 травня. Також повідомлялося, що на тлі зростання напруженості між Пакистаном та Індією плани візиту до рф скасував і міністр оборони Індії Раджнат Сінгх. 

російський диктатор запропонував триденне припинення вогню у війні проти України на час святкування 9 травня. У відповідь на пропозицію москви президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемир'я, якщо воно триватиме 30 днів. Зеленський також казав, що Україна, з огляду на вторгнення рф, не може гарантувати безпеку іноземним високопосадовцям, які приїдуть до москви на парад.

Владімір ПутінСі Цзіньпінпарад

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