CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦьогорічна посуха показала понад 20 затонулих кораблів на ділянці річки поблизу Прахово у східній СербіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через посуху на поверхню Дунаю "випливли" німецькі кораблі часів Другої світової
Низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.
Про це пише Reuters.
Це стало можливим, тому що Дунай сильно обмілів. Через посуху у Європі річка досягла одного з найнижчих рівнів за століття.
1944 року, коли нацистська армія відступала під тиском радянських військ, німці затопили у Дунаї сотні своїх суден. Вони і досі перешкоджають річковому руху, коли рівень води знижується.
Цьогорічна посуха показала понад 20 затонулих кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії. Багато з них все ще містять на борту тонни боєприпасів і вибухових речовин — це небезпечно для судноплавства. Через це поблизу Прахово звузили судноплавну ділянку з 180 метрів до 100.
"Німецька флотилія залишила після себе велику екологічну катастрофу, яка загрожує нам, жителям Прахово", — каже письменник Велімір Траїлович, який написав книгу про німецькі кораблі.
Як раніше повідомляв iPress, у Німеччині, Чехії та Нідерландах через рекордну посуху знову видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води опустився до рекордно низьких показників.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2022 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- ФОТО Символ єднання, що мав бути в Харкові, з'явиться в Києві
- ВІДЕО ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- Більшість українців вважають, що державі зараз потрібен сильний лідер - опитування
- Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic