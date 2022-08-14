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У європейських річках посуха показала "голодні камені"

У Німеччині, Чехії та Нідерландах знову видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.
У європейських річках посуха показала "голодні камені" Джерело: eurointegration.com.ua

Про це повідомляє нідерландський портал NU.nl.

На "голодному камені" у минулі століття робили позначки критично низького рівня води в річках — провісника голоду. "Плач, коли бачиш мене" - це можна прочитати на висохлому камені в річці Ельбі.

"Голодний камінь" у Рейні біля німецького міста Вормс. Найдавніший напис датується 1857 роком. Пізніше дописали «голодний 1947 рік». Також камінь було видно в посушливі літа 2003 і 2018 років.

У річці Рейн на території Нідерландів цього тижня фіксували потік води близько 735 кубометрів води за секунду. Раніше найнижчий показник у 2018 році становив 855 кубометрів на секунду.

У Нідерландах іноді можна побачити високе каміння з кількома смугами та датами у річках навколо старих міст. Вони нагадують про історичні паводки та катастрофічні повені.

Раніше повідомлялось, що вперше за століття Швейцарський гірський перевал може втратити усі свої льодовики.

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14 08 2022 16:17
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