У європейських річках посуха показала "голодні камені"
Про це повідомляє нідерландський портал NU.nl.
На "голодному камені" у минулі століття робили позначки критично низького рівня води в річках — провісника голоду. "Плач, коли бачиш мене" - це можна прочитати на висохлому камені в річці Ельбі.
"Голодний камінь" у Рейні біля німецького міста Вормс. Найдавніший напис датується 1857 роком. Пізніше дописали «голодний 1947 рік». Також камінь було видно в посушливі літа 2003 і 2018 років.
У річці Рейн на території Нідерландів цього тижня фіксували потік води близько 735 кубометрів води за секунду. Раніше найнижчий показник у 2018 році становив 855 кубометрів на секунду.
У Нідерландах іноді можна побачити високе каміння з кількома смугами та датами у річках навколо старих міст. Вони нагадують про історичні паводки та катастрофічні повені.
Раніше повідомлялось, що вперше за століття Швейцарський гірський перевал може втратити усі свої льодовики.
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