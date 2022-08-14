У європейських річках посуха показала "голодні камені"

У Німеччині, Чехії та Нідерландах знову видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.

Про це повідомляє нідерландський портал NU.nl.

На "голодному камені" у минулі століття робили позначки критично низького рівня води в річках — провісника голоду. "Плач, коли бачиш мене" - це можна прочитати на висохлому камені в річці Ельбі.

"Голодний камінь" у Рейні біля німецького міста Вормс. Найдавніший напис датується 1857 роком. Пізніше дописали «голодний 1947 рік». Також камінь було видно в посушливі літа 2003 і 2018 років.

У річці Рейн на території Нідерландів цього тижня фіксували потік води близько 735 кубометрів води за секунду. Раніше найнижчий показник у 2018 році становив 855 кубометрів на секунду.

У Нідерландах іноді можна побачити високе каміння з кількома смугами та датами у річках навколо старих міст. Вони нагадують про історичні паводки та катастрофічні повені.

Раніше повідомлялось, що вперше за століття Швейцарський гірський перевал може втратити усі свої льодовики.