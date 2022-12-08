Вперше за століття Швейцарський гірський перевал може втратити усі свої льодовики

Через кілька тижнів перевал буде повністю відкритим

Товстий шар льоду, який століттями вкривав швейцарський гірський перевал, повністю розтане протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє The Guardian

Після сухої зими хвилі літньої спеки, що вразили Європу, були катастрофічними для альпійських льодовиків, які тануть прискореними темпами.

Перевал між Секс-Руж і Цанфлероном був покритий льодом принаймні з римської епохи.

Але оскільки обидва льодовики відступили, між ними починає проступати оголена скеля хребта – і вона повністю звільниться від льоду до закінчення літа.

"Через кілька тижнів перевал буде повністю відкритим", — йдеться в заяві гірськолижного курорту Glacier 3000.

Хоча товщина льоду в 2012 році становила близько 15 метрів, земля під ним "повністю оголиться до кінця вересня".

Хребет знаходиться на висоті 2800 метрів у гірськолижному регіоні Glacier 3000 і фактично позначає кордон між кантонами Во та Вале на заході Швейцарії.

Лижники могли ковзати по вершині від одного льодовика до іншого. Але тепер між ними виникла смуга скелі, де залишився лише останній шматок льоду.

Гляціолог Мауро Фішер, дослідник з Бернського університету, сказав, що втрата товщини льодовиків у регіоні цього року буде в середньому втричі більша порівняно з останніми 10 літами.

Нагадаємо, вертольоти швейцарської армії були залучені для доставки води спраглій худобі, яка потерпає від високих температур цього літа на альпійських луках країни.