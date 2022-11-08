Льодовики Антарктиди тануть вдвічі швидше, ніж прогнозувалось - NASA

За словами вченого Чада Гріна, провідного автора дослідження, чиста втрата крижаного щита континенту лише через відколювання льоду за останню чверть століття становить майже 37 тисяч квадратних кілометрів - площа майже дорівнює площі Швейцарії.

Аналіз показав, що стоншення та відколювання льоду зменшило масу шельфових льодовиків Антарктиди на 12 трильйонів тонн з 1997 року, що вдвічі перевищує попередню оцінку.

Втрати, виміряні в результаті відколу льоду, настільки перевищують природне поповнення шельфового льодовика, що дослідники визнали малоймовірним повернення Антарктиди до рівня льодовиків 2000 року до кінця цього століття.

"Хороша новина полягає в тому, що якщо ми дотримуватимемося 2 градусів глобального потепління, які обіцяє Паризька кліматична угода, підвищення рівня моря через крижаний щит Східної Антарктики має бути скромним", - додали дослідники.

Однак нездатність приборкати викиди парникових газів може призвести до підвищення рівня моря на багато метрів протягом кількох наступних століть.

Шельфові льодовики формуються тисячі років і діють як контрфорси, що стримують льодовики, які інакше легко зісковзнули б в океан, спричинюючи підйом рівня моря. Коли шельфові льодовики стабільні, довгостроковий природний цикл відпадання льоду та повторного його наростання зберігає їх розмір доволі сталим. Проте в останні десятиліття потепління океанів послабило шельф знизу — з 2002 по 2020 рік втрачалося в середньому 149 мільйонів тонн льоду щорічно.