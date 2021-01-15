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Через посилення карантину очікування бізнесу погіршились - НБУ

Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім транспорту та зв’язку
За опитуванням бізнесу у IV кварталі 2020 року очікування щодо економічного зростання у підприємців дещо погіршилися на тлі посилення карантинних обмежень у країні.
Через посилення карантину очікування бізнесу погіршились - НБУ Фото: mint.net.ua

Індекс ділових очікувань знизився до 99,6% в останньому кварталі 2020 року проти 100,8% у ІІІ кварталі, повідомляє "Економічна правда".

Бізнес очікує подальшого скорочення обсягів виробництва: у IV кварталі баланс відповідей становив -24,4% проти -16,1% у ІІІ кварталі.

Посилилися також інфляційні та девальваційні очікування. Підприємці визначили очікувану річну інфляцію на рівні 7,9%, хоча у ІІІ кварталі її визначали як 7%. Водночас, 44,5% підприємств вважає, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29,01 до 30,00 гривень до долара.

Також бізнес залишає оптимістичне бачення власного фінансового стану. Хоч індекс і погіршився, він залишається позитивним і становить 1,3%. 

Найвищі очікування у добувної галузі, баланс відповідей у якій зазначається 10,9%.  Також на поліпшення розраховують переробна промисловість та сільське  господарство.

Проте деякі галузі зберігають негативні очікування майбутньої ситуації. Передусім це будівництво, енерго- та водопостачання, транспорт та зв’язок.

В НБУ також зазначають наступну тенденцію: бізнес досі налаштований скорочувати кількість працівників, проте дедалі більше компаній хочуть підвищити заробітну плату працівникам упродовж наступного року.

Бізнес очікує збільшення обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім транспорту та зв’язку.

Нагадаємо, що податкова оприлюднила план перевірок у 2021 році

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15 01 2021 15:36
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