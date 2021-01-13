Податкова оприлюднила план перевірок у 2021 році

Серед галузевих особливостей податкових перевірок 2021 року звертає на себе увагу значна кількість сільськогосподарських та пордовольчих агрохолдингів і підприємств

Державна податкова служба оприлюднила план перелік перевірок на 2021 рік, який включає 6288 компаній.

Перевірки ДПС можна умовно розділити на такі групи: 462 перевірки холдингів, концернів, корпорацій та їх контрагентів, 3598 перевірки великого, середнього та малого бізнесу, 209 перевірки фінансових установ, 1664 перевірки ФОП, повідомляє "Укрінформ".

Серед галузевих особливостей податкових перевірок 2021 року звертає на себе увагу значна кількість сільськогосподарських та пордовольчих агрохолдингів і підприємств. Крім того, до переліку пеевірок увійшли підприємства паливно-енергетичного комплексу, будівельні, фармакологічні, транспортні та логістичні підприємства.

Зокрема, у 2021 році плануються перевірки Ладиженскої, Криворізької, Запорізької, Бурштинської, Луганської, Добротвірської та Придніпровської ТЕС (кінцевий бенефіціар Рінат Ахметов), ТОВ "Вінницька аграрно-промислова група" (кінцевий бенефіціар Олександр Герега), "Футбольний клуб "Іллічівець" (власник - Володимир Бойко), "Вінницягаз" Дмитро Фірташ, дочірнього підприємства "Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча" - "Ілліч-Агро Донбас" (кінцевий бенефіціар Рінат Ахметов), "Шахта "Свято-Покровська №3" (у сфері управління Ріната Ахметова).

Також, у плані перевірок - Тов "Рошен-Харків" та "Рошен-Волинь", ТОВ "Верес", агрохолдинги "Хортиця", "Каргіл агро", низка філій агрохолдингу "Нібулон".

У 2021 році будуть перевірені низка філій поштових операторів "Укрпошта", "Нова пошта", низка філій "Укравтодору" тощо.

Як відомо, згідно ст.77 Податкового кодексу України, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Читайте також: Закон про відтермінування касових апаратів ставить у нерівні умови онлайн і офлайн-торговлю