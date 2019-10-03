Через потужний вітер у центрі Львова зірвало дах з житлового будинку

Пошкоджено автомобіль, люди не постраждали

У Львові через пориви шквального вітру вночі в неділю, 10 березня, у двоповерховому житловому будинку на вулиці Рибній, 5 зірвало дах.

Водночас було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках, а також припаркований поруч автомобіль, повідомили у Львівській міськраді.

У Галицькій районній адміністрації повідомили, що "контролюють ситуацію" і пообіцяли встановити на пошкоджений будинок тимчасове покриття.

За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, по місту є кілька випадків падіння дерев, пошкодження ліній електропередач, також вітром зірвано дах і пошкоджено автомобіль на вул. Рибній. Тимчасово не курсує тролейбус № 12.

10 березня у західних областях протягом доби очікуються пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий), попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.