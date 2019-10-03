Через потужний вітер у центрі Львова зірвало дах з житлового будинку
Водночас було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках, а також припаркований поруч автомобіль, повідомили у Львівській міськраді.
У Галицькій районній адміністрації повідомили, що "контролюють ситуацію" і пообіцяли встановити на пошкоджений будинок тимчасове покриття.
За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, по місту є кілька випадків падіння дерев, пошкодження ліній електропередач, також вітром зірвано дах і пошкоджено автомобіль на вул. Рибній. Тимчасово не курсує тролейбус № 12.
10 березня у західних областях протягом доби очікуються пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий), попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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