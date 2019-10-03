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Через потужний вітер у центрі Львова зірвало дах з житлового будинку

Пошкоджено автомобіль, люди не постраждали
У Львові через пориви шквального вітру вночі в неділю, 10 березня, у двоповерховому житловому будинку на вулиці Рибній, 5 зірвало дах.
Через потужний вітер у центрі Львова зірвало дах з житлового будинку Фото: city-adm.lviv.ua

Водночас було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках, а також припаркований поруч автомобіль, повідомили у Львівській міськраді.

У Галицькій районній адміністрації повідомили, що "контролюють ситуацію" і пообіцяли встановити на пошкоджений будинок тимчасове покриття.

За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, по місту є кілька випадків падіння дерев, пошкодження ліній електропередач, також вітром зірвано дах і пошкоджено автомобіль на вул. Рибній. Тимчасово не курсує тролейбус № 12.

10 березня у західних областях протягом доби очікуються пориви вітру 25-28 м/с,  на решті території вдень 15-20 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий), попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

 
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10 03 2019 13:21
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