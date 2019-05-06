Через повідомлення про мінування в Інституті раку зірвалася третина операцій

"У нас всі операції розписані на тижні, і якщо їх скасувати, то вони будут перенесені на кінець червня. Тому ми прийняли рішення працювати завтра, за власним бажанням і без оплати. Будемо оперувати в чотири черги - з 7 ранку до 23 вечора"

У Києві через анонімний дзвінок про замінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомив головний лікар Інституту раку, онкохірург відділення онкопроктологіі Андрій Безносенко, передає "Укрінформ".

"Ми вранці отримали анонімну інформацію про замінування "у зв'язку з обстрілом українськими нацистами Донецька". Наскільки я знаю, таку ж інформацію отримав Охматдит і ще пару медичних закладів Києва. Транспортабельних пацієнтів евакуювали. Нетранспортабельні і тяжкі залишилися з медперсоналом у лікарні", - розповів головлікар Інституту раку.

Він наголосив, що постраждали через анонімний дзвінок в першу чергу онкохворі пацієнти, які отримують життєво необхідне лікування.

"Це - телефонний тероризм, який не дає нормально працювати. Наші пацієнти зазнали колосальної шкоди. Той, хто повинен був отримати хіміотерапію або променеву терапію, пропустили свої курси. Також 90% наших пацієнтів приїжджають з регіонів і сьогодні не можуть потрапити до нас, чекають на вулиці. Завтра на лікарів буде вдвічі більше навантаження. Ті операції, які ми почали з ранку - ми закінчили. Але 25-30% запланованих на сьогодні оперативних втручань не відбулося. Уявляєте психологічний стан пацієнтів, які були підготовлені: були вколоті препаратами, не їли і т.д ", - сказав Безносенко.