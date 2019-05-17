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Літак на Єгипет екстрено сідав в Одесі через "мінування"

Після перевірки, о 10:20 літак знову полетів до Єгипту.
Літак, який здійснював рейс з Києва до Єгипту вранці 17 травня здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси.
Літак на Єгипет екстрено сідав в Одесі через "мінування" Фото: gettyimages.com

Посадка була пов’язана з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебував на борту літака, повідомляє "Українська правда".

"Близько 5 ранку до Малинівського відділу поліції Одесу надійшло повідомлення від Украероруху про те, що борт сполученням "Бориспіль" – Шарм-ель-Шейх був посаджений в аеропорту Одеси через повідомлення про замінування", – зазначив Тракало.

За його словами, літак авіакомпанії Wind Rose посадили близько 4:30.

"На місце виїхали вибухотехніки та кінологи, вони обстежили борт і не виявили жодних вибухонебезпечних предметів", – розповів речник поліції.

Згідно з розкладом на сайті "Борисполя", літак, який вимушено сів в Одесі, вилетів зі столиці о 03:20.

За даними видання "Думская", після перевірки, о 10:20 літак знову полетів до Єгипту.

Нагадаємо, що в Австрії поблизу Зальцбурга під час авіашоу в озеро впав невеликий літак.

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17 05 2019 14:27
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