Літак на Єгипет екстрено сідав в Одесі через "мінування"
Посадка була пов’язана з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебував на борту літака, повідомляє "Українська правда".
"Близько 5 ранку до Малинівського відділу поліції Одесу надійшло повідомлення від Украероруху про те, що борт сполученням "Бориспіль" – Шарм-ель-Шейх був посаджений в аеропорту Одеси через повідомлення про замінування", – зазначив Тракало.
За його словами, літак авіакомпанії Wind Rose посадили близько 4:30.
"На місце виїхали вибухотехніки та кінологи, вони обстежили борт і не виявили жодних вибухонебезпечних предметів", – розповів речник поліції.
Згідно з розкладом на сайті "Борисполя", літак, який вимушено сів в Одесі, вилетів зі столиці о 03:20.
За даними видання "Думская", після перевірки, о 10:20 літак знову полетів до Єгипту.
Нагадаємо, що в Австрії поблизу Зальцбурга під час авіашоу в озеро впав невеликий літак.
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