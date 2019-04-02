В Австрії під час авіашоу розбився невеликий літак

В Австрії поблизу Зальцбурга під час авіашоу в озеро впав невеликий літак.

Інцидент стався в понеділок у другій половині дня в районі озера Вольфгангзее, повідомляє видання Kurier.

На відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, як літак наближається до озера, знижується, а потім торкається лівим крилом води.

Пілота вдалося врятувати – він відбувся незначними ушкодженнями.

Пізніше надзвичайні служби дістали з води і літак, який майже повністю занурився в озеро.

Витоку пального чи шкідливих речовин в озеро в результаті інциденту не було.

Нагадаємо, що легкомоторний літак Cessna 414A у неділю, 3 лютого, зазнав аварії над житловим будинком у місті Йорба-Лінда на півдні Каліфорнії, США.