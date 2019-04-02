Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австрії під час авіашоу розбився невеликий літак

Пілота вдалося врятувати
В Австрії поблизу Зальцбурга під час авіашоу в озеро впав невеликий літак.
В Австрії під час авіашоу розбився невеликий літак Фото: Bild

Інцидент стався в понеділок у другій половині дня в районі озера Вольфгангзее, повідомляє видання Kurier.

На відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, як літак наближається до озера, знижується, а потім торкається лівим крилом води.

Пілота вдалося врятувати – він відбувся незначними ушкодженнями.

Пізніше надзвичайні служби дістали з води і літак, який майже повністю занурився в озеро.

Витоку пального чи шкідливих речовин в озеро в результаті інциденту не було.

Нагадаємо, що легкомоторний літак Cessna 414A у неділю, 3 лютого, зазнав аварії над житловим будинком у місті Йорба-Лінда на півдні Каліфорнії, США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2019 19:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.