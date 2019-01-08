CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Красноярському краї порушено першу кримінальну справу через пожежі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через пожежі у Сибіру почали відкривати кримінальні справи
"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Красноярському краю щодо посадових осіб регіонального міністерства лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 293 КК РФ (халатність)"
Фото: з вільних джерел
"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Красноярському краю щодо посадових осіб регіонального міністерства лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 293 КК РФ (халатність)", - повідомляє Слідчий комітет Росії.
Як повідомляється, посадові особи з березня не вживали необхідних дій для ліквідації загорянь, у зв'язку з чим ісові пожежі в Росії охопили близько 3 млн га.
Нагадаємо, що дим від пожеж, за даними NASA, досягнув Аляски і Канади.
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