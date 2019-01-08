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У Сибіру горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади, - ВІДЕО

Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь
На території Росії в 11 регіонах (здебільшого в Сибіру) тривають лісові пожежі, які вже поширилися на три мільйони гектарів (це майже як площа Бельгії). Дим від них уже досягнув Аляски й деяких районів західного узбережжя Канади. При цьому у Росії вважають пожежогасіння лісів у Сибірі "безглуздою і шкідливою" боротьбою і вважають це "звичайним природним явищем".
У Сибіру горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади, - ВІДЕО Фото: з вільних джерел

Про поширення диму повідомили у NASA з посиланням на дані супутників, інформує "Громадське".

Фахівець з вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда Колін Сефтор зазначив, що дим дістався до канадського Ванкувера і американського Сіетла. Ще частина поширилася над східною частиною Тихого океану.

У "Роскосмосі" повідомили, що передали рятувальникам інформацію про ситуацію на майже 2 мільйонах квадратних кілометрів у регіоні.

Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь, передає ТАСС.

У "Роскосмосі" повідомили, що передали рятувальникам інформацію про ситуацію на майже 2 мільйонах квадратних кілометрів у регіоні.

Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь, передає ТАСС.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували пожежу у замінованому лісі біля Станиці Луганської у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.
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