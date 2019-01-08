У Сибіру горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади, - ВІДЕО

Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь

На території Росії в 11 регіонах (здебільшого в Сибіру) тривають лісові пожежі, які вже поширилися на три мільйони гектарів (це майже як площа Бельгії). Дим від них уже досягнув Аляски й деяких районів західного узбережжя Канади. При цьому у Росії вважають пожежогасіння лісів у Сибірі "безглуздою і шкідливою" боротьбою і вважають це "звичайним природним явищем".

Про поширення диму повідомили у NASA з посиланням на дані супутників, інформує "Громадське".

Фахівець з вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда Колін Сефтор зазначив, що дим дістався до канадського Ванкувера і американського Сіетла. Ще частина поширилася над східною частиною Тихого океану.

У "Роскосмосі" повідомили, що передали рятувальникам інформацію про ситуацію на майже 2 мільйонах квадратних кілометрів у регіоні.

Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь, передає ТАСС.

У "Роскосмосі" повідомили, що передали рятувальникам інформацію про ситуацію на майже 2 мільйонах квадратних кілометрів у регіоні.

Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь, передає ТАСС.