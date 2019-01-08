У Сибіру горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади, - ВІДЕО
Про поширення диму повідомили у NASA з посиланням на дані супутників, інформує "Громадське".
Фахівець з вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда Колін Сефтор зазначив, що дим дістався до канадського Ванкувера і американського Сіетла. Ще частина поширилася над східною частиною Тихого океану.
У "Роскосмосі" повідомили, що передали рятувальникам інформацію про ситуацію на майже 2 мільйонах квадратних кілометрів у регіоні.
Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь, передає ТАСС.
У "Роскосмосі" повідомили, що передали рятувальникам інформацію про ситуацію на майже 2 мільйонах квадратних кілометрів у регіоні.
Заступник начальника центру "Антистихія" МНС Росії Сергій Абанін заявив, що площа пожеж збільшилася через відсутність активних заходів з гасіння більшості загорянь, передає ТАСС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн