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Пожежу у замінованому лісі під Станицею Луганською загасили

"4 липня о 19:30 пожежу лісової підстилки поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району ліквідовано"
Рятувальники ліквідували пожежу у замінованому лісі біля Станиці Луганської у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.
Пожежу у замінованому лісі під Станицею Луганською загасили Фото: dsns.gov.ua

"4 липня о 19:30 пожежу лісової підстилки поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району ліквідовано", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 3 липня біля с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникла пожежа лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводилося у зв'язку з тим, що ця територія замінована.

Під час оборювання місця пожежі стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства.

Піротехніки провели роботи з розмінування місцевості, і о 12:30 4 липня пожежу було локалізовано на площі 4,8 га.

Село Колесниківка знаходиться за 12 км на схід від райцентру, смт Станиця Луганська і виходить до р. Деркул, по якій проходить державний кордон з РФ. За 7 км на південь від села протікає Сіверський Донець, по якому проходить лінія розмежування з непідконтрольними уряду окремими районами Луганської області.

 

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04 07 2019 22:23
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