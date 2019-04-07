Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: одна людина поранена внаслідок вибуху

Піротехніки займаються розмінуванням місцевості
Біля села Колесниківка на Луганщині на території Піщаного лісництва виникла пожежа загальною площею близько 20 га. Наразі вогонь не гасять, оскільки з'ясувалося, що територія замінована.
Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: одна людина поранена внаслідок вибуху Фото: gettyimages.com

Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направили 110 людей і 25 одиниць техніки, зокрема піротехнічну групу з 10 осіб, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, під час пожежі стався вибух, унаслідок чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехніки займаються розмінуванням місцевості.

Нагадаємо, що неподалік позицій українських військових на Донбасі загорілася суха трава: детонували снаряди.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2019 10:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.