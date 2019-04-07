CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля села Колесниківка на Луганщині на території Піщаного лісництва виникла пожежа загальною площею близько 20 га. Наразі вогонь не гасять, оскільки з'ясувалося, що територія замінована.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: одна людина поранена внаслідок вибуху
Піротехніки займаються розмінуванням місцевості
Фото: gettyimages.com
Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направили 110 людей і 25 одиниць техніки, зокрема піротехнічну групу з 10 осіб, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, під час пожежі стався вибух, унаслідок чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехніки займаються розмінуванням місцевості.
Нагадаємо, що неподалік позицій українських військових на Донбасі загорілася суха трава: детонували снаряди.
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04 07 2019 10:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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