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В бухті Севастополя вибухи

21 квітня 2024, 10:23
В бухті Севастополя вибухи
Фото: firtka.if.ua
Пожежні машини помчали в бік Сухарної бухти або бухти Голландія.

Про це пишуть російські соцмережі. 

Вони повідомляють про вибухи у Севастополі з самого ранку. 

В бухті Севастополя пролунали вибухи, Кримський міст закрили, а місцеві жителі кажуть, що бачать "багато диму". 

В Криму оголошена ракетна небезпека. Люди кажуть, що горить пороход. 

Окупаційна влада не коментує ситуацію.

Вчора стало відомо, що Україна атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об‘єкти російського ВПК.
КримвибухСевастополь

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