В бухті Севастополя вибухи

Пожежні машини помчали в бік Сухарної бухти або бухти Голландія.

Про це пишуть російські соцмережі.

Вони повідомляють про вибухи у Севастополі з самого ранку.

В бухті Севастополя пролунали вибухи, Кримський міст закрили, а місцеві жителі кажуть, що бачать "багато диму".

В Криму оголошена ракетна небезпека. Люди кажуть, що горить пороход.

Окупаційна влада не коментує ситуацію.