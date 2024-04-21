В бухті Севастополя вибухи
21 квітня 2024, 10:23
Фото: firtka.if.ua
Пожежні машини помчали в бік Сухарної бухти або бухти Голландія.
Про це пишуть російські соцмережі.
Вони повідомляють про вибухи у Севастополі з самого ранку.
В бухті Севастополя пролунали вибухи, Кримський міст закрили, а місцеві жителі кажуть, що бачать "багато диму".
В Криму оголошена ракетна небезпека. Люди кажуть, що горить пороход.
Окупаційна влада не коментує ситуацію.Вчора стало відомо, що Україна атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об‘єкти російського ВПК.