Неподалік позицій українських військових на Донбасі загорілася суха трава: детонували снаряди, - ФОТО
"Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин", — заявив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко, йдется на сторінці штабу операції Об'єднаних сил, інформують в "Громадське".
За його словами, серед ймовірних причин пожежі не виключають варіант щодо диверсії.
"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Невідомо, від чого спалахнуло. Можливо навмисний підпал... Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось про це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин", — розповів військовослужбовець з позивним "Сержант".
Фото: ООС
Фото: ООС
Фото: ООС
Нагадаємо, учора, 30 червня від початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
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