Гриценко заперечує "родинні" зв'язки з Дмитром Разумковим
"Дехто в мережах приписує, що він (Дмитро Разумков – ред.) мій син чи хтось каже, що пасинок. Це неправда. От Гліб Разумков – мій син. Олександр Васильович Разумков помер. Але то інша гілка життя Олександра Васильовича Разумкова. І Гліб, і Дмитро. Вони ні разу не бачилися так само. Тому ми не родичі", – заявив Анатолій Гриценко у програмі "Радіо Свобода" "Суботнє інтерв’ю".
Нагадаємо, що в Анатолія Гриценка є троє дітей: Олексій, Світлана та Ганна, також він виховує Гліба Разумкова, сина дружини Юлії Мостової (головний редактор видання "Дзеркало тижня" – ред.) від її першого шлюбу із нині покійним політиком і засновником Українського центру економічних і політичних досліджень Олександром Разумковим.
В останнього до зустрічі з Мостовою вже був син Дмитро, який зараз є лідером президентської партії "Слуга народу".
Раніше, партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка представила перших осіб свого списку, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради.
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