У фракції "Слуга народу" зростає спротив відновленню незалежності НАБУ і САП – FT

Зазначається, що Зеленський подав новий законопроєкт через тиск Заходу.

У парламентській фракції "Слуга народу" зростає опір ухваленню нового законопроєкту, що має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляє The Financial Times із посиланням на джерела, близько 70 депутатів правлячої партії висловили побоювання, що відновлені повноваження антикорупційних органів можуть використати для "помсти". Це ставить під загрозу реалізацію обіцянки президента Володимира Зеленського скасувати ним же підписаний суперечливий закон, який підпорядковував НАБУ і САП Офісу генпрокурора.

Троє людей, наближені до президента, підтвердили, що у фракції зростає невдоволення через побоювання потенційної "помсти" з боку антикорупційних органів. Один із керівників фракції "Слуга народу" зазначив: "Люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності як спосіб розправи".

Нова спроба розгляду законопроєкту очікується 31 липня. Але через внутрішній спротив голосування може перенести або запланувати на період, коли у залі буде мінімальна кількість депутатів. Один із посадовців не виключив, що деякі парламентарі можуть навіть скласти мандати, аби не підтримувати ініціативу.

Причиною занепокоєння нібито стали, зокрема, публічні заяви очільника САП Олександра Клименка. В інтерв'ю "Суспільному" він повідомив, що його відомство "збирає всю інформацію" про обставини ухвалення першого законопроєкту, який підпорядкував САП і НАБУ генпрокурору.

"Ми проаналізуємо всі події та претензії до нас, відтворимо хронологію секунда за секундою", — заявив Клименко. У коментарі FT він підкреслив, що НАБУ і САП діють виключно в межах закону: "Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань".

Перший закон, що обмежував незалежність антикорупційних органів, ухвалений парламентом 263 голосами і підписаний президентом Зеленським. Це спричинило одну з найбільших політичних криз в Україні від початку повномасштабного вторгнення — з протестами і жорсткою реакцією з боку західних партнерів.

Після тиску з боку союзників, зокрема прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Європейської ради Антоніу Кошти, Зеленський пообіцяв переглянути своє рішення. 25 липня він заявив про подання до Верховної Ради нового законопроєкту, який нібито має відновити повну інституційну незалежність НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, яким по суті ліквідувала незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. За нього проголосували 263 депутати. У низці українських міст, зокрема й Києві, спалахнули масові протести проти закону про НАБУ та САП.