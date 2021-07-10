Депутати почали розглядати відкликання Разумкова з посади Голови ВР

Як вирішили напередодні більшість парламентаріїв, він головує під час розгляду питання

Народні депутати почали розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед розглядом питання Дмитро Разумков оголосив про конфлікт інтересів і передав слово очільнику Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилові Гетманцеву.

Як вирішили напередодні більшість парламентаріїв, він головує під час розгляду питання.

Згідно з Регламентом, під час розгляду питання про відкликання спікера, Верховна Рада заслуховує доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання, і відповіді доповідача на запитання; звіт Голови ВР про його діяльність на цій посаді - до 30 хвилин та його відповіді на запитання. Народні депутати мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання.

Рішення Верховної Ради про відкликання Голови парламенту з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати з фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це відбулося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці. За інформацією речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання Разумкова з посади спікера парламенту було зібрано 197 підписів.

4 жовтня за поданням голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запущено процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Народні депутати під час пленарного засідання 5 жовтня відсторонили Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера українського парламенту. Відповідне рішення передбачає розгляд питання відкликання Разумкова з посади Голови ВР у четвер, 7 жовтня.