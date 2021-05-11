Зеленський підписав антиолігархічний закон
Про це він повідомив у Twitter, пише "Економічна правда".
"Демократія - це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками.
Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо!", - написав Зеленський.
Закон про олігархів став каменем спотикання у стосунках Володимира Зеленського і вже колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Разумков влітку хотів внести правки до другого читання в законопроєкт президента про деолігархізацію України, аби забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто - ні.
Коли Разумков відправив закон про олігархів у Венеційську комісію, це стало останньою краплею для Зеленського - і останній член його початкової команди втратив високу посаду.
Нагадаємо, що Рада відхилила постанови про скасування "антиолігархічного" закону
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