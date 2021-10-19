Рада відхилила постанови про скасування "антиолігархічного" закону

Автори постанов заявили про порушення регламенту під час прийняття закону та про порушення Конституції

Верховна Рада відхилила усі 12 постанов про скасування рішення Ради про прийняття президентського "антиолігархічного" законопроєкту №5599.

Про це відомо з трансляції засідання парламенту, пише Економічна правда.

"У нас далі йде ціла плеяда постанов про скасування рішення ВРУ від 23.09.2021 про прийняття у 2 читанні та в цілому законопроєкту №5599 (так званого "антиолігархічного" законопроєкту - ред.)", - сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, нардепи подали 12 постанов - 5599-П, 5599-П1, 5599-П2, 5599-П3, 5599-П4, 5599-П5, 5599-П6, 5599-П7, 5599-П8, 5599-П9, 5599-П10, 5599-П11 (11 - від нардепів від "ЄС", 1 - від "ОПЗЖ").

Це питання розглянули за скороченою процедурою і без голосування про включення до порядку денного.

Автори постанов заявили про порушення регламенту під час прийняття закону та про порушення Конституції.

Водночас нардеп від "Слуги народу", голова податкового комітету Данило Гетманцев звинуватив їх у затягуванні підписання закону.

У підсумку жодна з постанов не набрала необхідних 226 голосів (67, 73, 71, 71, 74, 78, 76, 75, 76, 74, 74 та 86 голосів відповідно).

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