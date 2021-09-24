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Закон про олігархів пропонують переголосувати через колізію поправок

Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за статтею 131 Регламенту), щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть
Закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", ухвалений напередодні, потребує повторного голосування для усунення колізії поправок.
Закон про олігархів пропонують переголосувати через колізію поправок Фото: з вільного доступу
Про це повідомив голова парламентської фракції партії "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, посилаючись на проєкт рішення парламентського комітету, передає Укрінформ. 
 
"Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за статтею 131 Регламенту), щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - зазначив депутат.
 
За його словами, проблема виникла через те, що врахували одночасно три поправки (396, 398, 406), які суперечать одна одній. "Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - додав Железняк.
 
Він опублікував фотокопію відповідного проєкту рішення Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там зазначається, що внаслідок одночасного врахування поправок 396, 398 і 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 закону в різних редакціях.
 
 
 
"З метою усунення зазначеної неузгодженості пропонується: звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією усунути зазначену неузгодженість у порядку, визначеному статтею 131 Регламенту Верховної Ради України", - йдеться у документі.
 
Комітет пропонує викласти статтю 5 закону в редакції, яка передбачає, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету України.
 
Водночас врахована поправка №398 передбачає, що вносити особу до Реєстру олігархів буде Національне агентство з питань запобігання корупції за звернення спеціальної комісії. Серед авторів цієї поправки - Голова ВР Дмитро Разумков.
 
У Фейсбуці спікер подякував комітету і парламенту за підтриману правку.  
 
"Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів! Деолігархізація триває!" – зазначив Разумков.
 
 
Депутати розглядали документ постатейно, застосувавши до нього відповідну процедуру згідно зі статтею 119 Регламенту Верховної Ради.
 
 
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24 09 2021 13:40
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