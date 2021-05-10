Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань Ради
За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. З них 200 - від фракції "Слуги Народу", пише "Громадське".
Голова партії президента Олександр Корнієнко аргументував цю ініціативу "грубим порушенням регламенту" з боку Разумкова у зв’язку з відмовою спікера вносити пропозиції "Слуги Народу" у порядок денний на цей тиждень.
30 вересня стало відомо, що у "Слузі Народу" вирішили розпочати збір підписів за відставку Разумкова. Врешті їх вдалося зібрати.
Згодом глава "слуг" у Раді Давид Арахамія направив від імені фракції лист про відкликання голови парламенту. Президент України Володимир Зеленський назвав питання перебування Разумкова на посаді спікера "внутрішньофракційним".
Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуги Народу" на парламентських виборах у 2019 році.
Нагадаємо, що у серпні 2019 року Верховна Рада дев'ятого скликання обрала спікером представника президентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.
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