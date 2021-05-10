Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань Ради

"Слуга Народу" планує зняти його з посади з 7 жовтня

Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення двох наступних пленарних засідань.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. З них 200 - від фракції "Слуги Народу", пише "Громадське".

Голова партії президента Олександр Корнієнко аргументував цю ініціативу "грубим порушенням регламенту" з боку Разумкова у зв’язку з відмовою спікера вносити пропозиції "Слуги Народу" у порядок денний на цей тиждень.

30 вересня стало відомо, що у "Слузі Народу" вирішили розпочати збір підписів за відставку Разумкова. Врешті їх вдалося зібрати.

Згодом глава "слуг" у Раді Давид Арахамія направив від імені фракції лист про відкликання голови парламенту. Президент України Володимир Зеленський назвав питання перебування Разумкова на посаді спікера "внутрішньофракційним".

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуги Народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року Верховна Рада дев'ятого скликання обрала спікером представника президентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.