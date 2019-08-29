Дмитра Разумкова обрано спікером Верховної Ради

Верховна Рада дев'ятого скликання обрала спікером представника президентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

За нього проголосували 382 депутати.

Під час свого виступу перед депутатами Разумков висловив надію, що нинішній день стане доленосним для України, стане початком повернення довіри до Верховної Ради України.

"Ми спостерігали, що протягом багатьох років довіра знижувалася і знижувалася. І до кінця каденції попереднього парламенту вона дійшла до катастрофічного показника - 1% повної і 3% часткової довіри", - сказав Разумков.

"Сьогодні в нас наймолодша Рада. Сподіваюся, це буде найенергійніша і повна щирих бажань змінити Верховну Раду команда людей. На дев'яте скликання покладено історичну місію відновити довіру до державних інституцій України, запустити законодавчі механізми стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупційних практик і кумівства", - сказав новий спікер.

За його словами, пріоритетами нової Верховної Ради стануть реформа інститутів влади, боротьба з корупцією і прискорення економічного зростання України.

Разумков - колишній політтехнолог, очолював штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

У травні 2019 року очолив партію "Слуга народу" замість Івана Баканова, який раніше був призначений заступником голови Служби безпеки України.

21 липня 2019 року на парламентських виборах був обраний народним депутатом Верховної Ради України.

Дмитро Разумков - син Олександра Разумкова, колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, в попередньому скликанні спікером парламенту був Андрій Парубій, зараз він депутат від фракції "Європейської Солідарності".